7 ideias para uma casa confortável e acolhedora

A dica mais fácil e provavelmente a mais eficaz: as almofadas e cobertores! Apesar do exemplo que lhe damos, um projecto do atelier Moda Interiors, ser de um quarto, esta é uma dica aplicável ao seu quarto mas não só! A sala é também o local ideal para encher de almofadas e cobertores, principalmente nesta altura do ano. Para encostar as costas ou pôr uma almofada no tapete e fazê-lo de uma cama para ver um filme na sala… As almofadas podem também tem mil e um usos! Em relação aos nossos amigos cobertores, são fantásticos para nos aquecer em dias mais frios. Fazem mesmo milagres, principalmente quando nem lareira temos!