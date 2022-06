Casa de sonho a sul de Portugal

Composta por um único piso, a habitação divise-e em duas grande áreas que distinguem a partir do hall de entrada que funcionando como charneira, tira partido da forma em L . Ainda nesta zona de entrada encontra-se um escritório e uma instalação sanitária de apoio à zona mais pública da casa. Virando para o lado esquerdo encontramos a zona que conforma as áreas mais sociais da habitação. A cozinha, a sala de jantar e a sala de estar organizam-se ao longo de um percurso linear e estabelecem um diálogo próximo com os espaços exteriores na sua frente. O prolongamento da piscina permite intensificar a relação entre a sala de estar e o plano de água reforçando consequentemente a relação entre a construção e os espaços que a envolvem. As áreas que pressupõem um maior grau de intimidade ocupam a perna mais longa do L , distribuindo-se ao longo de quatro quartos e instalações sanitárias de apoio. Ao fundo deste corredor encontramos o quarto principal da casa que integra um pequeno pátio entre o quarto de vestir e a casa de banho garantindo uma ventilação eficiente e a presença de luz natural.