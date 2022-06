As mais ousadas cozinhas em estilo art déco

Muitas referências e todas elas elegantes: os muitos detalhes de dourado, o chão em cerâmica, os móveis absolutamente geniais em laca preta e branca.

Outra característica do estilo art déco é a singularidade de cada peça que escolhemos para a nossa casa. Nada vem em bloco, não há decorações iguais ou formatadas. Há antes uma preocupação com a peça, a forma. A ênfase está sempre no valor decorativo. Esta cozinha é sem dúvida um amálgama de influências, mas repare-se na particularidade de cada um dos seus elementos. Tudo resplandece. O epítome do estilo art déco.