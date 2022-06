Casa futurista com telhado em zinco

Esta zona tem sido, ao longo dos séculos, o lugar onde os mercadores abastados de Amesterdão têm construído propriedades magnificas. Esta casa é uma interpretação moderna dessas propriedades localizadas nas margens do pequeno rio que é um maravilhoso oásis numa das zonas mais povoadas da Holanda. O terraço está situado bem junto à água e a vista sobre o lago, com um moinho ao fundo e o céu azul, é o verdadeiro toque de charme nesta paisagem Holandesa. Quão maravilhoso seria poder vir para aqui, depois de um passeio de barco, usufruir do seu próprio terraço, relaxar e saborear uma deliciosa bebida junto à água? Muito.