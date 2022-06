5 Pátios que nos inspiram!

Na cidade italiana de Turim, esta obra de recuperação e renovação é um exemplo que dignifica a arquitectura do passado e evoca a importância do presente. Construído em 1663, o Palácio Valperga ganhou o seu lugar na história com a expressão e o desenho da sua fachada. Esta fantástica reabilitação faz-nos entrar no palácio, que nos acolhe não só com um luxo, ambiente sofisticado e cortês, mas por sua vez, pretende ser para o visitante um espaço de sonho onde a luz transporta poesia e magia para este pátio. Aqui o pátio desenha um padrão de seixos, luzes e plantas, onde o jardim barroco real é vertical e muito brilhante.