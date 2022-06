Casa familiar projectada pelos proprietários

A natureza e a arte caminham juntas neste projecto. As árvores crescem em boa terra cuja cor combina na perfeição com a fachada da casa. A partir desta perspectiva, vemos ainda melhor o quão bonita é a composição da residência. As enormes janelas permitem que a luz natural inunde o espaço interior enquanto, durante a noite, uma luz artificial dourada ilumina alguns nichos do exterior. A natureza é, sem qualquer dúvida, parte importante deste projecto complementando, com as suas formas orgânicas, as formas rígidas da construção. A toda a volta, o muro baixo dá um certo charme à casa, ajudando ainda a proteger a privacidade dos moradores.