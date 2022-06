Quando o passado e o presente se encontram numa casa

O jardim é uma área importante para os momentos de lazer. Neste espaço ao ar livre, vemos um agradável relvado que cobre grande parte da área. Este é o local indicado para as crianças brincarem enquanto os adultos apanham sol, lêem um livro ou dormem uma sesta e os cães fazem as traquinices do costume. A área coberta constitui uma boa zona de refeições e permite que os proprietários usufruam do espaço exterior mesmo nos dias em que o tempo não colabora, o que é frequente na Holanda.

Desta perspectiva, podemos também ver com clareza os diferentes pisos desta casa com um estilo arquitectónico visualmente interessante que destaca a tradição dos anos vinte numa simbiose com características modernas, incluindo o telhado sobre o pátio e as altas janelas com caixilharia em preto. O resultado? Uma fachada distinta e imponente.