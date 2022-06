Uma casa de Verão junto ao lago

A partir deste ângulo e olhando para a sala não é difícil imaginar as tardes de Verão nesta casa, certo? A luz propaga-se através de toda a casa e a natureza está em plena comunhão com ela. A brancura dos sofás mistura-se com as paredes e o piso, criando um cenário onde as cores surgem por via dos detalhes como é o caso das almofadas, das lâmpadas ou do tapete. O mobiliário, na sua maioria em madeira e com um aspecto muito natural, denota uma estética artesanal que se harmoniza com este ambiente tão confortável e ligado à natureza.