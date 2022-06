6 simples passos para ter uma casa amiga do ambiente

A água é um bem essencial à vida no nosso planeta. Nenhum organismo vivo passa sem ela, mas está cada vez mais escassa! É dever de todos contribuir para preservar as reservas aquíferas do planeta, e isso deve começar nas nossas casas.

A casa de banho é a responsável por uma boa parte da água que gastamos, mas não é a única. A cozinha e o jardim também contribuem bastante.

Na casa de banho limite o volume da descarga de água a sanita. Se o seu deposto ainda não tem a opção de limitação, ou de descarga de menor fluxo, use garrafas com água dentro do depósito para diminuir o volume de água gasto em cada descarga. Substitua as torneiras antigas por torneiras de menor fluxo ou instale limitadores de caudal. Evite usar banheira, e se possível, prescinda dela, transformando-a numa cabina de duche. Mas limite o tempo dos duches a cinco minutos. E se for daqueles que não resiste a um belo banho de imersão, use apenas um terço do volume da banheira com água. Quando escovar os dentes desligue a torneira. Recolha a água fria que corre até chegar a água quente, para posteriormente regar as plantas ou para lavagens em casa.

Na cozinha utilize a máquina de lavar loiça. O consumo energético á maior, mas vai poupar água e gás para a aquecer. Instale um limitador de caudal na torneira.

Para o jardim escolha espécies de plantas que precisam de pouca água para viver e faça as regas apenas à noite, para evitar a sua evaporação.