5 formas de se ver livre de bolor em sua casa

O bolor aparece quando as condições adversas se juntam para promover o seu crescimento. Mas o que é então preciso para aparecer bolor numa casa? Já estabelecemos que há esporos em todos os ambientes não filtrados ou esterilizados, por isso vai haver esporos na sua casa, e essa é a primeira condição para vir a haver bolor. Depois para o esporo se desenvolver, ele precisa de humidade, uma fonte de alimentos (eles gostam dos materiais de construção), temperatura agradável, muito pouca luz solar e tempo!

Após sabermos as condições para o crescimento do bolor, é simples saber as causas para o seu aparecimento… Condensação nas paredes e tetos, infiltrações provenientes das canalizações ou apenas uma alta humidade do ar, aliadas a um arejamento insuficiente, são as causas mais frequentes para o aparecimento de bolores em áreas em que a incidência de luz solar não é direta. Casas de banho e cozinhas são normalmente as primeiras vítimas deste invasor silencioso, principalmente em compartimentos pequenos, que não têm um sistema de extração eficaz.

No caso dos roupeiros, basta por vezes colocar lá roupa ainda com áreas ainda húmidas para que as condições de crescimento estejam reunidas e o mofo se instale.