Top 5 e o fim de Novembro

O quarto. O nosso bocadinho de casa, o recanto onde encontramos a nossa privacidade e onde nos encontramos connosco. O quarto. A divisão tranquila onde procuramos as tão merecidas horas de sono ou o conforto de umas almofadas para uma tarde em boa companhia, mesmo que seja a de um livro. O quarto. O local onde passamos, pelo menos os mais sortudos, oito horas do nosso dia a repor as energias para enfrentar o que se segue. O quarto merece, assim, a nossa atenção quando o decoramos. Merece – merecemos nós – que o tornemos acolhedor e confortável, que tenha as cortinas ideais, a iluminação adequada, uma roupa de cama convidativa ou a carpete quentinha quando pousamos os pés no chão. No artigo de hoje, sugerimos-lhe seis elementos que não podem faltar no seu santuário. Consegue adivinhar quais são? Inspire-se nestas imagens todas made in Portugal.