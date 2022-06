6 Sugestões De Como Decorar Um Quarto Para Menino

Há sempre aquele pensamento que para menino não há grandes sugestões… é sempre difícil, que faltam inspirações, mas neste artigo de hoje viemos um pouco desmistificar esta ideia e mostrar-vos como é tão fácil criar um quarto para menino, lindo e perfeito. Um verdadeiro ninho confortável, agradável e visualmente atrativo. Com as nossas dicas de certeza que verá um pouco mais claro e terá outra percepção para decorar o quarto do pequeno.

Para preparar e organizar o quarto do seu menino, pode começar a projectá-lo ainda grávida, ter assim em conta que o bebé, cresce rapidamente e precisará, em menos de nada, de um quarto para ele, ao estilo dele. Por isso, é conveniente que faça um projeto para o quarto do bebé que seja suficientemente adaptável para o quarto do menino, retirando alguns elementos (berço, muda fraldas… ) e acrescentando outros (cama, zona de estudo… ). É assim mais económico, mais fácil e tudo se torna viável. Ao manter algumas das seguintes dicas o quarto irá crescer com a criança, sem ter a necessidade de mudar em cada fase ou a cada mudança de estilo. Temos de ser práticos, ver o dia de hoje, mas pensar no dia de amanhã. Comprar ou fazer em permanência as mesmas coisas não é financeiramente sustentável e torna-se ainda, cansativo. O que pode alterar, são pequenos detalhes, como peças decorativas, acessórios ou brinquedos, que são mais práticos de mudar e mais baratos.

Mamãs e papás preparados para fazer/mudar o quarto do seu filho? Arregaçamos as mangas e vamos a isso?! Então vamos até ao quarto do herdeiro…