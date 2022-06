Ideias que farão a sua cozinha parecer maior!

Regressamos à cozinha, esse lugar de culto e onde é difícil sentirmo-nos mal – seja pelo cheiro agradável de comida acabada de fazer, pelo calor do forno, pela despensa recheada ou simplesmente pela água fresquinha que nos espera no frigorífico. Muitas vezes, torna-se a sala de estar ideal para receber os nossos convidados, já que nos é impossível ter tudo pronto para jantar quando as visitas chegam – características normais da nossa cultura, que não nos permitem ser pontuais praticamente em lado nenhum! Desta maneira, os amigos ou a família chegam, querendo logo ajudar e portanto abre-se uma garrafa de vinho e fica-se na conversa até o jantar estar pronto. Além disto, temos os trabalhos de casa dos miúdos que se estendem muitas vezes até à hora de começar a preparar a refeição, o cão que precisa de comer, as compras que têm que ser pousadas… e com isto tudo, com toda a azáfama do dia-a-dia, sentimos a grande necessidade de expandir o horizonte da nossa cozinha e torná-la um número considerável de vezes superior ao que realmente é. Excluindo obras, parece ser uma missão praticamente impossível, mas não se preocupe: hoje damos-lhe dicas que o farão olhar para a sua cozinha com olhos diferentes! Sugerimos-lhe 6 dicas que transformarão a sua cozinha. Não lhe darão uma área maior, mas com certeza que se sentirá com muito mais espaço!