Casa de encantos mil em Inglaterra

As propriedades fruto do estilo arquitectónico moderno têm alguns traços transversais que lhes são característicos. Identificamos alguns deles facilmente. Linhas claras, formas enviesadas e um ligeiro toque industrial. Porém, alguns projectos carecem de um lado caseiro e acolhedor mais apurado. As construções imponentes que não nos deixam indiferentes são, também, não raras as vezes, intimidantes.

Não é o caso desta moradia já premiada que se divide em três pisos e integra uma piscina interior e uma varanda coberta com um tamanho generoso. A propriedade localiza-se à margem da floresta de Ashdown, em East Sussex, Inglaterra. Ainda que lhe esteja inerente uma estética contemporânea, a residência tem laivos reminescentes dos edifícios de apoio à agricultura encontrados na região.

Vamos, então, conhecer a Red Bridge House.