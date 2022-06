Casas modulares: o futuro!

O paradigma mudou! Se antes o objectivo era ter uma casa grande e monolítica, cada vez mais, as pessoas procuram lugares acolhedores e distintos para habitar. Associada a uma forma de vida cada vez mais nómada e dinâmica, a arquitectura tem vindo a procurar a sua reinvenção através da constante actualização da sua linguagem. O projecto que hoje lhe trazemos surge precisamente dessa necessidade de mutação.

O que irá de seguida ver são imagens virtuais incrivelmente realistas. Este projecto é da autoria do atelier ASVS Arquitectos Associados. Esta equipa multidisciplinar é composta por uma variedade de jovens criativos que actuam nas mais diversas áreas, desde a Arquitectura ao Design. É nesta cumplicidade interdisciplinar que se criam ideias novas e distintas, unindo estas áreas que no fundo acabam por se complementar, originando propostas fantásticas, como de seguida irá verificar!

A mutabilidade é aqui uma palavra-chave na medida em que é dada a possibilidade da habitação crescer com a família. As casas modulares são a chave para o futuro, não acredita? Veja com os seus próprios olhos!