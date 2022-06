O nosso pequeno bungalow

O projecto que lhe trazemos hoje é mesmo daqueles super especiais que nos deixam cheios de vontade de fazer as malas e partir para o meio da Natureza. Os refúgios naturais sempre estiveram, de uma forma ou de outra, relacionados com o nosso imaginário. Estes lugares são excelentes opções alternativas para umas férias em família diferentes ou até mesmo para viver permanentemente, seguindo um estilo de vida mais conectado com o ambiente e com a Natureza.

Situado num lugar naturalmente maravilhoso e sereno, este pequeno bungalow, é um refúgio especial e perfeito para passar uns dias longe da azáfama citadina que ocupa os nossos dias.

Este projecto distinto é da autoria dos profissionais portugueses Goodmood – Soluções de habitações. Assim como o próprio nome indica, esta empresa propõe precisamente soluções inovadoras para a criação de habitações únicas! Nem todos temos a sorte de viver num lugar tão especial quanto este, por isso tome atenção às seguintes imagens que o irão deixar completamente rendido!