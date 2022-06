As vantagens de uma pequena remodelação!

Terminamos com uma visão geral do espaço que lhe permitirá observar com mais clareza toda a organização espacial deste ambiente. A entrada para esta divisão é feita através de uma zona intermédia que separa as duas salas que conformam esta divisão. A partir daí o espaço flui naturalmente e a sala torna-se num espaço organicamente sofisticado onde a separação dos espaços funcionais é claramente visível, sem recorrer a qualquer tipo de divisória!

Ficou fascinado com esta pequena grande remodelação? Então não pode deixar de verificar esta reabilitação incrível e super inteligente!