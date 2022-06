Uma casa em betão que desafia a convencionalidade

À semelhança da maioria das casas no Japão, é especialmente importante haver uma ligação próxima com a natureza. Por este motivo, foi criada uma área verde anexa à zona de refeições. As plantas, ainda pequenas, em breve crescerão fazendo com que o espaço agora cinzenta se revista a verde. Os proprietários da casa usufruirão, então, do prazer de ver as plantas a crescer através das generosas janelas.