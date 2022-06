Uma casa de pedra, mas que aquece o coração

Raramente vemos um exterior de uma casa tão bem sintonizado com o meio envolvente como este. Veja-se a combinação de cinzentos do céu sinistro com a pedra manchada e o brilho da parede branca. Com o muro que envolve o terreno, erguido com recurso à mesma pedra da parede superior da casa e do telhado, a ideia e o estilo cheio de carácter atravessa toda a propriedade que, se mantém em simultâneo, bonita e simples.

Não podemos negar que, apesar desta casa ter uma fachada impressionante, a equipa da Zero Limits Architects criou algo que justifica mais do que um simples olhar. Na verdade, o projecto desperta-nos interesse de tal forma que nos vemos na necessidade de o conhecer melhor para assim o tentarmos entender verdadeiramente em termos conceptuais.