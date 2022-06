As mais fantásticas escadas em vidro

Esculturas transparentes e luxuosas, as escadas em vidro ocupam cada vez mais um lugar de destaque em casas de gama alta. Depois de tomarem conta de hotéis, galerias de arte e restaurantes, as escadarias de vidro chegam agora às habitações. Um conceito relativamente novo, mas nem por isso menos famoso.

Há muito que as escadas deixaram o seu papel estritamente funcional, abarcando também uma dimensão estética. As escadas de vidro são hoje em dia um elemento decorativo de luxo, só ao alcance de alguns privilegiados.

Em nome do requinte e da elegância, são também cada vez mais os arquitectos e designers de interiores que as incluem nos seus portfólios. Reunimos por isso os nossos especialistas no assunto para lhe mostrarmos as mais fantásticas escadas onde o vidro é o material preferido. E acrescentamos ainda um pouco de superstição e misticismo — de acordo com o Feng Shui, o vidro representa o elemento água e contribui não só para melhorar o interior da sua casa mas também o seu.