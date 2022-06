Um projeto simples e inovador

O local intervencionado situa-se na cidade de Viseu, considerada uma das zonas com maior qualidade de vida do país. O volume a ser transformado apresentava uma planta rectangular com um recorte num dos vértices e uma cobertura composta por vários planos com formas e inclinações distintas.

Em termos programáticos pretendia-se criar uma habitação unifamiliar com sala, cozinha, três quartos e, naturalmente, as instalações sanitárias de apoio. O piso em sótão também necessitava de uma remodelação de forma a criar um espaço útil para os proprietários do espaço.