Que uso deve dar à sua cave?

E que tal transformar a cave no seu lugar de fuga? Sim, fuga! O sítio para onde foge do stress, do barulho, da correria e onde se pode dedicar àquilo que o faz mais feliz. Gosta de bricolage? Faça da cave a sua oficina… Tudo arrumadinho como vemos na imagem abaixo. Dedica-se ao colecionismo? Instale as suas coleções na cave! Enfim, pode transformar a cave como desejar para servir o propósito de se dedicar com todo o coração ao seu passatempo. Instale bancadas de trabalho, coloque cadeiras confortáveis e prepare-se para ali passar bons momentos de descontração.