Uma casa que antes era… um estábulo!

Do exterior, este edifício encerra-se num segredo. Numa primeira impressão, jamais conseguiríamos adivinhar o que escondem estas despretensiosas paredes em tijolo. Em boa verdade, visto deste ângulo, diríamos sem hesitar que continuava a tratar-se de um edifício de apoio de uma quinta. No entanto, pelas mãos dos criativos do gabinete Nash Baker Architects Ltd., o interior foi completamente transformado e é, agora, uma confortável casa em que o moderno e o rústico se encontram.