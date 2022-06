ÍNCRIVEL: família habita galeria de arte

Esta sala e toda a construção da casa presenteia os seus moradores com materiais de luxo. Se analisar a foto, notará no imponente e sedutor mármore raiado que reveste a parede onde se encontra o recuperador de calor. Além do seu lado estético muitíssimo apreciado e de alto valor de aquisição, o mesmo resiste lindamente às temperaturas altíssimas que possam fazer nesta parede. O bom do mármore é que é super resistente e NUNCA passa de moda! Além destes aspectos, cria obviamente espaços magníficos de um brilho especial e que neste caso, contrasta com a madeira, formando a combinação perfeita de beleza, praticidade e durabilidade.