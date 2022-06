6 ideias para modernizar a fachada de sua casa

A primeira coisa a fazer é escolher o estilo que vai dar à fachada de sua casa. Mas neste primeiro ponto há que ter muito cuidado.

Verifique a envolvência da casa. Uma casa bem integrada no ambiente envolvente fica sempre melhor do que uma que destoa do bairro todo de forma estridente. Mas pode ser mais do que isso… Casas antigas e em zonas históricas têm regras estabelecidas legalmente para as renovações de fachada que pode executar, pelo que se lhe apetecer ter uma casa com fachada de estilo moderno e minimalista numa zona antiga da cidade o melhor é recorrer a um arquiteto. Ele saberá aconselhar e ajudar na submissão do projeto à aprovação camarária.

Depois analise de forma minuciosa a arquitetura da construção. Por exemplo tem uma casa de tijolo à vista, mas gostaria de ter uma casa com revestimento em pedra… Calma! Poderá não ser esteticamente agradável ou sequer exequível.

As casas mais feias, aquelas de construção simples, de meados do século passado são as que oferecem mais possibilidades estéticas pois de base não as têm!

A casa que mostramos na imagem é o produto da recuperação de uma moradia datada de 1898, pelo gabinete EVA | evolutionary architecture, do Porto. A estética da fachada foi perfeitamente preservada, e o brilho de outros tempos foi-lhe devolvido, sem fazer alterações de fundo!