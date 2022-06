Quais os bons presentes para oferecer a mulheres?

Se há coisa que nos deixa de coração cheio são miminhos como estes… Quando falamos em oferecer uma prenda, não é necessariamente material, pode advir de atitudes, de momentos criativos, românticos e repletos de amor. Aqueles que andou a preparar com todo o carinho do mundo! Se é preciso ser um romântico inato? Não de todo… Tem medo de parecer lamechas, não tenha este receio, nós mulheres gostamos e apreciamos este tipo de atitude.Vamos a umas ideias top – um jantar romântico num restaurante, um pequeno almoço na cama, uma carta escondida na mala, uma mensagem no espelho da casa de banho, um piquenique preparado, uma escapadela surpresa para um fim-de-semana romântico e aventureiro, presenciar um luar junto ao mar… E agora podemos pôr a tocar a famosa canção do José Cid…

'Na cabana… Junto à praia, entre as dunas e os canavais… lalala'