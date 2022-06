Antes e depois: uma extensão capaz de mudar tudo!

Foi esta casa dos anos 40 localizada em Rennes, França que adquiriu uma aparência fantástica depois de passar por um projecto de renovação gigante. Dentro dos limites possíveis e em vigor, o gabinete Franck Labbay Architecte apropriou-se da habitação e colocou mãos à obra. O objectivo era aumentar a habitação e assim foi acrescentada uma extensão/aumento de quase 46 m² extra. Ignorando as dificuldades de acesso ao local, os profissionais de arquitectura deram vida a este novo aumento com a escolha de um material que fosse mais fácil de implementar – a madeira. Ao libertar-se completamente do carácter tradicional da habitação existente, o projecto reinventa o espaço e a solução final é de tirar o fôlego a qualquer um.

A estrutura/extensão encaixa perfeitamente no ambiente e permite através da sua ampla abertura, desfrutar em pleno do jardim. As amplas aberturas no telhado dianteiro garantem muita luz natural em todos os espaços da casa. Os materiais utilizados nas fachadas e nas coberturas são de desenho geométrico e são consideradas ecologicamente correctas.

Descubra, sem demora a mega transformação!