A cor cinzenta na sua sala: tudo menos aborrecida!

Aqui a cor foi usada com menos intensidade, um pouco como prolongamento do branco. As linhas modernas e escandinavas combinadas com o cinza e o branco abrem o espaço, tornando as zonas de trabalho, refeição e convívio desta divisão mais amplas e luminosas. Ligeiros apontamentos de cor — sempre em preto — e a liberdade estética de uma tela em branco. O resultado é uma cozinha e sala de estar em plano aberto com uma aura tranquila e luz abundante.