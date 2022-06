Casa de estrela de cinema

Já do lado de fora percebemos o quanto a casa é de desenho imponente e majestoso. O seu desenho é leve e aberto para a natureza circundante – com muitas janelas e a presença constante da madeira. O design de aspecto tradicional, com telhado de duas águas e volumetria clássica de volumes ligados entre si. Ainda do lado de fora podemos tentar adivinhar e percebemos como são divididos os espaços no interior – os mais íntimos e privados no piso superior e os sociais no piso térreo.