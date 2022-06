Casa tradicional com toque moderno

Chegamos ao lado de dentro! Aqui os designers decidiram organizar um espaço interior moderno, mas ao mesmo tempo quente e confortável. Por esta razão, eles usaram a madeira para os revestimentos de piso na sala de estar e também para outras estruturas que em breve vamos conhecer.

A decoração é definitivamente moderna, especialmente junto à lareira, que no entanto ocupa a posição mais tradicional de todas: no centro da casa! Se você gosta do aspecto e do delicioso calor das lareiras mais rústicas, recomendamos também esta leitura: 10 lareiras rústicas espetaculares.