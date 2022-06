Incrível habitação voltada para a ria!

A zona revestida a deck de madeira acompanha e faz-nos chegar ao local preferido da casa, a piscina! Aqui a mesma é emoldurada a madeira e posteriormente a relva, proporcionando duas possíveis escolhas para banhos de sol.

O terreno de generosas dimensões foi devidamente planeado com o intuito de se tirar o maior partido da zona exterior mas sem nunca descurar as boas áreas interiores e sempre que possível com belíssimas vistas, onde varandas e terraços convidam a conhecer. No Ré-do-chão, com vistas sobre a Ria e a piscina aberta a Sul, situa-se a sala de estar. A cozinha e a lavandaria voltam-se ao pátio a Poente.