6 tipos de mezzanines encantadoras

Num ambiente moderno, um mezzanine fica sempre bem. As escadas separam esta bela sala de jantar do mezzanine. Um espaço que pode ser apenas de passagem, mas poderá ter a sua beleza e decoração. Além disso, as janelas grandes, que mais parecem paredes, podem transformar-se em molduras.

No mezzanine opte por pôr, se o estilo for moderno, quadros e mesmo mesas e cadeiras. Pode ser um espaço de passagem e de ligação, mas poderá ser atraente e belo como qualquer outra área. A decoração, parte dela conferida através do jardim interno e dos belos candeeiros que caem do teto, torna o espaço ainda mais requintado e sedutor.