Pequenas dicas para o ajudar a vender a sua casa

Outra dica, que talvez seja um pouco mais difícil de concretizar mas que faz toda a diferença, é pintarmos as nossas paredes de fresquinho! Principalmente no que toca às paredes brancas, temos de pelo menos ter o cuidado de ver se estão limpas, sem manchas, marcas de buracos na paredes, riscos de móveis… Cada detalhe conta! E, obviamente, as pessoas preferem comprar uma casa cujas paredes estão em bom estado e bem pintadas, do que em mau estado, para depois ainda terem de as pintar todas. Deixe as suas paredes como esta deste quarto na fotografia!