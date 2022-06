Neste artigo, vamos dar-lhe a conhecer uma mansão rústica no Brasil no topo de uma montanha em Serra Negra, Minas Gerais. Sob ela, estão as colinas e uma bela paisagem campestre. A vista a partir desta casa é de cortar a respiração e a própria casa não lhe fica atrás.

Esta imponente mansão foi projectada pelos arquitectos do atelier Tikkanen Arquitectura com base em São Paulo, Brasil. Os moradores ambicionavam ter uma casa com ares da Toscana. Diríamos que a missão foi cumprida.

Admiremos, então, esta bela obra de arte.