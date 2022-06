Vintage is the new Black!

A jovialidade destes espaços, traduz-se na imensa variedade de possibilidades que estes oferecem. A abordagem Vintage permite a união de objectos modernos, com objectos do passado tornando os espaços extremamente carismáticos e distintos. É possível, unir no mesmo espaço, o mobiliário já existente com peças de linhas retro , sem que estas destoem do panorama geral. Bem pelo contrário, esta nova abordagem conferirá ao seu espaço uma nova dinâmica e jovialidade mantendo sempre, um certo charme nos detalhes. Aproveite também, e tire partido do uso da cor e dos padrões que as novas gamas de design retro oferecem.