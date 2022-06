Design reciclado!

Já lhe mostramos, como as paletes são um objecto extremamente versátil na criação de mobiliário para a sua casa. Aqui lhe deixamos,uma vez mais, um exemplo perfeito para o seu jardim. Uma mesa com bancos, integralmente construídos a partir de paletes. Pense nas longas tardes de Verão em que poderá utilizar esta mesa. Assim como as caixas de fruta que acima lhe mostrámos, também as paletes são um objecto extremamente versátil no que concerne a diferentes usos e disposições, inspire-se aqui com um artigo inteiramente dedicado a este objecto, Re-Design com paletes, DIY! Fácil, prático, diferente e reciclado, ainda tem dúvidas?