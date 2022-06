Antes e depois: ar fresco numa antiga padaria

A cozinha é de plano aberto (open space) e também a área de jantar se encontra no mesmo espaço. Nesta visão branca e luminosa, o design foi incorporado ainda de forma mais minimalista que na sala de estar. Em sintonia com o estilo minimal, as vigas de tecto foram pintadas e são uma forma moderna de assumir uma característica mais tradicional, lembrando a história passada localizando-o fortemente no século 21.

Para permitir muita luz natural no interior, as claraboias de tecto em conjunto com as portas voltadas para o pátio fazem o seu trabalho na perfeição. Uma vantagem maior ainda, é as mesmas portas serem possíveis de abrir na sua totalidade, aumentando mais ainda a luz no interior.

Em última análise, todos os elementos se unem para criar uma cozinha e espaço de refeições ideal para o entretenimento da família e amigos.