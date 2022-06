Cortiça para que te quero!

Sabia que a cortiça é um dos materiais mais sustentáveis e que pode ser usado além de ser um material natural, não poluente e biodegradável? A sua origem vem da casca de uma árvore (sobreiro) e pode ser colhida a cada 7-9 anos. O maior exportador de cortiça, somos nós e isso também nos enche de orgulho.

Com o intuito de não deixar a industria da cortiça cair, Tiago aposta na continuidade do seu uso ajudando a manter as florestas de cortiça viva e mantendo a sua biodiversidade. Sabia que mesmo depois de cortada e aplicada em objectos, a cortiça absorve CO2 e que além da sua beleza esse é um dos benefícios ecológicos do seu uso?

A cork bowl é uma taça/tigela feita em cortiça e goma-laca e as dimensões desta são as seguintes: 25x27x14cm.