Um anexo no jardim: a privacidade à porta de casa

Tudo sobre esta imagem exterior nos leva a acreditar que este é um edifício projectado e concebido dentro dos mais elevados padrões com nenhum pormenor entregue ao acaso. As molduras cinzentas das janelas e da porta formam uma combinação perfeita com a madeira e ajudam a conciliar o espaço com a natureza que o rodeia.

O gabinete Blankstone, por detrás deste fantástico projecto, desenhou algo que não se limita a ser apenas atractivo, mas também altamente funcional, criando uma adição invejável e valiosa à casa principal. Adoramos a infinidade de soluções que um projecto destes oferece, podendo ser facilmente transformado para servir os mais variados propósitos.