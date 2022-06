DIY em vez de comprar: 7 ideias

É mais que uma moda ou uma necessidade… É algo que nos dá prazer e isto é um facto assumido. As ideias DIY vieram para ficar, existem cada vez mais soluções inovadoras e nós por cá adoramos partilhá-las com vocês, para que as possam simplesmente copiar! É verdade, as ideias DIY são para ser copiadas e serem feitas por si mesmo, tal como diz esta sigla em inglês, Do It YourSelf, traduzindo à letra, é Faça Você Mesmo! É um facto, gostamos ou não deste tipo de projeto, que é fã, está sempre em busca de novas ideias e inspirações, para serem reproduzidas, é um passatempo, algo que faz bem à mente e distrai. Com a promessa de terem peças únicas, irreverentes e bem pessoais em sua casa. É daquelas pessoas que gosta ou nem por isso? Talvez ao ler este artigo tenha alguma curiosidade… quiçá?!

Nem sempre o que temos em casa tem de ser comprado na loja X ou Y, podemos arriscar e construir algumas peças para a nossa casa, fugindo ao padrão e às peças iguais. Elas garantem unicidade, mesmo que sejam reproduzidas por várias pessoas, cada um dá-lhe o seu toque e jeito pessoal, o DIY, é isso mesmo, é a personalização de cada elemento, feito pelas suas próprias mãos e próprio pensamento. É sempre um orgulho ter uma peça feita por nós mesmo, não acha? Quer pôr a sua criatividade e imaginação em estado máximo? Está pronto para arregaçar as mangas? Quer peças baratas e únicas? Então pode seguir e descobrir as dicas deste artigo e recriar a ou as peças que mais gostou de ver! BORA! Let's do it!