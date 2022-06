Apartamento fantástico no coração de Lisboa

A intervenção desenvolveu-se a partir da vontade de devolver ao apartamento algumas das suas características originais clarificando a sua estrutura funcional. Situada numa das altimetrias mais altas da cidade, no Príncipe Real, os arquitetos procuraram libertar as áreas sociais estabelecendo uma nova continuidade no sistema de percursos. Na área privada foram mantidos os cinco quartos existentes, de modo a acomodar uma família numerosa. Foram introduzidas duas alturas no pé direito acompanhadas das sancas que constituem a iluminação indireta e acentuam a dinâmica da circulação, sobretudo no corredor. Foi ainda redesenhada a ligação com o grande sotão que acompanha a habitação através de um volume cúbico que contém a caixa de escadas.