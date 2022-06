7 casas modernas de arquitectos mexicanos!

Já todos nós idealizamos aquela que seria para nós a casa de sonho. Vinte quartos, cinco casas de banho, três estúdios, um enorme jardim e, pelo menos, duas piscinas. Parecia-nos bem. Entretanto, crescemos e percebemos que os castelos pertencem aos filmes. E a um ou outro privilegiado. No entanto, é possível viver com todo o conforto, num espaço decorado com o nosso gosto e de acordo com as tendências que, quer queiramos, quer não, também nos influenciam.

Se ainda não tem a sua casa de sonho, não desespere. O dia vai chegar. Até lá, estamos aqui para lhe lavar as vistas cansadas e deixamos-lhe, neste livro, sete maravilhosas casas modernas, todas projectadas por arquitectos mexicanos.

Se está prestes a construir a sua casa, continue a leitura deste artigo. Estamos certos de que conseguirá retirar uma ou outra ideia.