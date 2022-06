Uma casa pequena, mas cheia de surpresas!

Conheçamos agora a sala de estar. Esta sala maravilhosa é o lounge perfeito. Está decorada com peças simples, mas divertidas. Os sofás com pés são muito mais leves do que os tradicionais, a otomana redonda e amarela a meio vem dar cor ao espaço e os quadros alusivos ao mar dão-nos conta do contexto em que esta casa se insere. E já que estamos a mostrar-lhe a sala, não deixe de reparar no pormenor do tecto anguloso que se estende em comprimento até se abrir para as vistas deslumbrantes que rodeiam a casa.