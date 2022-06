DIY Ideias de decoração de Outono

É Outono… e existe melhor maneira de absorver o ar fresco desta estação, do que com novas ideias de DIY?Ficará surpreso em como em pouco tempo e de forma simples, poderá transformar um objecto comum de todos os dias em verdadeiras obras de arte! Para se preparar para os meses mais frios, trazemos-lhe hoje 3 grandes ideias de decoração feita por si e apenas com folhas das árvores!

De velas em frascos de luz mágica, a tigela de folhas – estes serão os truques simples que o irão ajudar a criar um ambiente mais acolhedor dentro de casa.

Mãos à obra e Happy DIY !!