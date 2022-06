Transformação fantástica em mini apartamento

Situado na Rua de São Victor na cidade do Porto, o edifício reabilitado resulta de uma construção do início do século XIX. Conformando uma esquina entre duas ruas, o espaço apresenta uma planta triangular com cerca de 52 m2 de área. Dadas as características do espaço, a proposta de criar quatro apartamentos neste local acabou por se constituir como um grande desafio à equipa A2OFFICE.