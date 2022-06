Cadeiras de baloiço e a sua mística!

Questiona-se para que quer uma cadeira de baloiço?

Uma cadeira de baloiço em nada tem a ver com uma cadeira normal. Enquanto que uma cadeira normal independentemente do modelo está fixa e não mexe, uma cadeira de baloiço tem as pernas assentes sobre uma estrutura que a faz balançar. Certamente já teve a oportunidade de se sentar numa e baloiçar-se para trás e para a frente quase como se se encontrasse no jardim no baloiço pendurada num ramo de uma árvore.

O seu baloiçar relaxa qualquer um e a mesma pode estar em qualquer divisão, desde o interior ao exterior.