As melhores opções de divisórias de espaços!

Às vezes somos confrontados com amplas divisões e não as sabemos aproveitar devidamente. Sabemos e temos perfeita noção que não se encontram no seu auge de aproveitamos, mas simplesmente não sabemos fazer melhor. Ninguém disse que é fácil e não é mesmo. Assim sendo, o artigo de hoje mostra 5 exemplos de possíveis divisórias/separadores de espaços com diferentes funções com o intuito de demarcar, compartimentar e dividir.

Em grandes quartos pode arranjar espaço para um closet ou zona de leitura, numa grande sala de estar um espaço para um escritório ou local de trabalho..ou até mesmo algo que divida de forma leve uma cozinha de uma sala de jantar.