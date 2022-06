5 exemplos de objectos DIY

O truque de saber em que pegar e em que transformar só depende do seu grau de concentração e imaginação. Primeiro: tem de estar atento a tudo o que o rodeia e concentrar-se em olhar para as coisas com olhos de ver (como se costuma dizer); Segundo: tem de ser capaz de imaginar nas coisas mais estranhas e estapafúrdias , pois só assim peças verdadeiramente originais irão aparecer.

Em muitos países recolher coisas velhas da rua é um bênção e muito comum e usual. Noutros, é encarado como uma atitude não tão feliz e que apenas pessoas com menos educação o fazem.

Seja como for, fazer e investir em objectos pelo processo de DIY está na moda e é super vantajoso. Veja este exemplo: um carrinho de transporte de grandes quantidades usado em fábricas e armazéns foi aproveitado para um cantinho de leitura para os mais novos. Com um colchão e muitas almofadas o assunto fica resolvido e muito confortável. A parte boa é que pode mesmo deslocá-lo para onde quiser porque as rodas assim facilitam.