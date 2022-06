Os melhores quartos para dividir entre irmãos!

Além de o quarto dar dormida a dois irmãos, conseguimos perceber que também lá dormem dois animais de estimação: dois cães. A dimensão do mesmo facilita e permite quase tudo! Como pode verificar, a zona livre do espaço ainda é bastante, apesar das duas camas e das duas poltronas. O pé direito é mais alto do que o normal e esse aspecto altivo que transmite eleva-nos para outra dimensão. As janelas quase até ao tecto proporcionam cantos de leitura junto à luz solar. As cortinas de tecido opaco na cor cinzenta impedem a entrada de luz e dão privacidade ao interior. O aspecto confortável deve-se ao pavimento ser revestido a alcatifa e pelos tons suaves aplicados, tanto nas paredes, como no mobiliário em geral.

Este quarto pode ser perfeitamente de dois irmãos apesar da diferença de idades – repare no tamanho diferente das duas camas.