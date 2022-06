Truques para um layout perfeito para a sua casa!

Adora telas, mas muitas vezes não sabe exactamente o que fazer com elas, como as utilizar? Então precisa de ler esta nossa última dica! As telas (em lona ou tecido) conseguem transformar o ambiente pelas suas dimensões, cores e/ou padrões. Pode já ter-se apaixonado por uma, mas não conseguiu encaixar mentalmente as suas dimensões em nenhuma das paredes lá de casa e isso ficou-lhe atravessado na garganta… mas esse problema acaba aqui! As lonas são óptimas para fazerem o papel dos biombos, com a grande vantagem de facilmente serem ocultadas (tratando-as como cortina ou retirando-as do varão; dobradas, podem ocupar muito pouco espaço, o que facilita a sua arrumação). Podem ser utilizadas em qualquer espaço, mesmo no exterior – sendo aconselhável a sua remoção quando as condições climatéricas são adversas, com vista a aumentar a sua durabilidade.